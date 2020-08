தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவுவதை தடுக்க மத்திய அரசு தவறிவிட்டது: ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை கமிஷன் - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு` + "||" + Federal government fails to curb corona spread: Commission of Inquiry headed by retired judge - Supreme Court case

கொரோனா பரவுவதை தடுக்க மத்திய அரசு தவறிவிட்டது: ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை கமிஷன் - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு`