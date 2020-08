தேசிய செய்திகள்

பெங்களூரு வன்முறை; உ.பி அரசைப் போல இழப்பீடு பெறப்படும்-கர்நாடக மந்திரி தகவல் + "||" + Will Do Asset Recovery Like UP: Karnataka Minister After Bengaluru Clash

பெங்களூரு வன்முறை; உ.பி அரசைப் போல இழப்பீடு பெறப்படும்-கர்நாடக மந்திரி தகவல்