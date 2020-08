தேசிய செய்திகள்

இன்று சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம்: டெல்லி செங்கோட்டையில் மோடி கொடி ஏற்றுகிறார் - 4 ஆயிரம் பேருக்கு அழைப்பு + "||" + Independence Day Celebration Today: Modi hoists the flag at the Red Fort in Delhi - 4,000 people are invited

இன்று சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டம்: டெல்லி செங்கோட்டையில் மோடி கொடி ஏற்றுகிறார் - 4 ஆயிரம் பேருக்கு அழைப்பு