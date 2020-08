தேசிய செய்திகள்

சுதந்திர தின விழா: லடாக்கில் இந்தோ திபெத்திய எல்லை பாதுகாப்பு வீரர்கள் கொண்டாட்டம் + "||" + Indo-Tibetan Border Police (ITBP) jawans celebrate #IndependenceDay at an altitude of 16,000 feet in Ladakh. (Source: ITBP)

சுதந்திர தின விழா: லடாக்கில் இந்தோ திபெத்திய எல்லை பாதுகாப்பு வீரர்கள் கொண்டாட்டம்