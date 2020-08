தேசிய செய்திகள்

கா்நாடகத்தில் மராத்தி பேசும் பகுதிகளை இணைக்கும் வரையில் ஒன்றுபட்ட மராட்டியம் முழுமை பெறாது - உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு + "||" + Marathi in Kannada As long as the speaking parts are connected Unified Marathas do not get completeness Uddhav Thackeray Speech

கா்நாடகத்தில் மராத்தி பேசும் பகுதிகளை இணைக்கும் வரையில் ஒன்றுபட்ட மராட்டியம் முழுமை பெறாது - உத்தவ் தாக்கரே பேச்சு