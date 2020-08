தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இன்று மேலும் 8,818 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Record 8,818 new cases of COVID-19 in Karnataka in a single day

கர்நாடகாவில் இன்று மேலும் 8,818 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி