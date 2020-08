விசாகபட்டினம்

ஆந்திர மாநில சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டு உள்ள தகவலில் ஆந்திராவில் ஒரே நாளில் 9,742 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.இதுவரை நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 3.16 லட்சத்தை கடந்து உள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 86 பேர் உயிரிழந்து உள்ளனர். இதனால் உயிரிழப்பு - 2,906 ஆக அதிகரித்து உள்ளது.

குணமடைந்தோர் - 2,26,372 சிகிச்சை பெற்று வருவோர் - 86,725 பேராக உள்ளனர் என கூறி உள்ளது.

9,742 new #COVID19 cases and 86 deaths reported in Andhra Pradesh in the last 24 hours, taking total number of cases to 3,16,003 including 86,725 active cases, 2,26,372 recoveries and 2,906 deaths: State Health Department pic.twitter.com/fdAQ51b9GV