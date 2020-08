தேசிய செய்திகள்

ஆசிரியர்களுக்கு கட்டாய கொரோன பரிசோதனை; செப்டம்பர் 1 முதல் பள்ளிகள் திறக்க வாய்ப்பு + "||" + Compulsory corona examination for teachers; Opportunity for schools to open from September 1st

ஆசிரியர்களுக்கு கட்டாய கொரோன பரிசோதனை; செப்டம்பர் 1 முதல் பள்ளிகள் திறக்க வாய்ப்பு