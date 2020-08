தேசிய செய்திகள்

‘எங்கள் குடும்பத்தை சாராதவருக்கே காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி’ - பிரியங்கா காந்தி திட்டவட்டம் + "||" + ‘The post of Congress President belongs to those outside our family’ - Priyanka Gandhi

‘எங்கள் குடும்பத்தை சாராதவருக்கே காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி’ - பிரியங்கா காந்தி திட்டவட்டம்