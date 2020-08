தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனாவில் இருந்து குணம் அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 20 லட்சத்தை கடந்தது - ஒரே நாளில் 60 ஆயிரம் பேர் நலம் + "||" + The number of people recovering from corona in India has crossed 20 lakh

