தேசிய செய்திகள்

27% பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கான ஸ்மார்ட்போன்கள், லேப்டாப்கள் கிடைக்கவில்லை ஆய்வில் தகவல் + "||" + 27% central school students have no access to smartphones, laptops for online classes: NCERT survey

27% பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கான ஸ்மார்ட்போன்கள், லேப்டாப்கள் கிடைக்கவில்லை ஆய்வில் தகவல்