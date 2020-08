தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு முடிவு செய்தால், அவசர அனுமதியளிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கிறோம் - இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் + "||" + India may get a coronavirus vaccine early, ICMR says they might consider emergency authorisation

