தேசிய செய்திகள்

கொரோனா: வருவதும் தெரியவில்லை போவதும் தெரியவில்லை இந்தியாவில் 4ல் ஒருவருக்கு எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகியுள்ளது + "||" + Corona vulnerability One in four in India has developed Immunity

கொரோனா: வருவதும் தெரியவில்லை போவதும் தெரியவில்லை இந்தியாவில் 4ல் ஒருவருக்கு எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகியுள்ளது