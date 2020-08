தேசிய செய்திகள்

அமித்ஷா, பிரதான் உள்ளிட்டோரை தொடர்ந்து மத்திய ஜலசக்தி மந்திரி ஷெகாவத்துக்கும் கொரோனா - மருத்துவமனையில் அனுமதி + "||" + Following Amitsha, Pradhan Union Water Minister Shekhawat also confirms corona - admitted to Hospital

அமித்ஷா, பிரதான் உள்ளிட்டோரை தொடர்ந்து மத்திய ஜலசக்தி மந்திரி ஷெகாவத்துக்கும் கொரோனா - மருத்துவமனையில் அனுமதி