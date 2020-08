தேசிய செய்திகள்

முதல் கொரோனா தடுப்பூசி 'கோவாக்சின்' இந்த வருட இறுதிக்குள் கிடைக்கும்:மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ் வர்தன் + "||" + India’s first coronavirus vaccine 'COVAXIN' could be available by end of 2020: Health Minister Harsh Vardhan

