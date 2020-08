தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானா நீர் மின் நிலைய விபத்தில் 9 பேர் பலி: ஜனாதிபதி, பிரதமர் இரங்கல் + "||" + Smoke choked escape tunnel, says Telangana power plant on fire that killed 9

தெலுங்கானா நீர் மின் நிலைய விபத்தில் 9 பேர் பலி: ஜனாதிபதி, பிரதமர் இரங்கல்