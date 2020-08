தேசிய செய்திகள்

திருநங்கைகளுக்கான தேசிய கவுன்சில் உருவாக்கம் - மத்திய அரசிதழில் வெளியீடு + "||" + Creation of the National Council for Transgender People - Publication in the Central Gazette

திருநங்கைகளுக்கான தேசிய கவுன்சில் உருவாக்கம் - மத்திய அரசிதழில் வெளியீடு