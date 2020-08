தேசிய செய்திகள்

இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசி உருவாக்கப்படும் - மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நம்பிக்கை + "||" + The corona vaccine will be developed in India by the end of this year - Union Minister Harshwardhan hopes

