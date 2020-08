தேசிய செய்திகள்

“இந்திய கஜானாவில் இருந்து பணம் திருடப்பட்டு உள்ளது” - ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு + "||" + "Money has been stolen from the Indian treasury" - Rahul Gandhi accused

“இந்திய கஜானாவில் இருந்து பணம் திருடப்பட்டு உள்ளது” - ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு