தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 30 லட்சத்தை நெருங்கியது; 56 ஆயிரம் பேர் பலி + "||" + Corona impact in India is close to 30 lakhs

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 30 லட்சத்தை நெருங்கியது; 56 ஆயிரம் பேர் பலி