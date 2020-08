தேசிய செய்திகள்

நீட், ஜே.இ.இ. தேர்வுகள் தொடர்பான மாணவர்களின் மனதின் குரலை மத்திய அரசு கேட்க வேண்டும் - ராகுல்காந்தி வலியுறுத்தல் + "||" + NEET, J.E.E. The Central Government should listen to the voices of the students regarding the exams - Rahul Gandhi insisted

நீட், ஜே.இ.இ. தேர்வுகள் தொடர்பான மாணவர்களின் மனதின் குரலை மத்திய அரசு கேட்க வேண்டும் - ராகுல்காந்தி வலியுறுத்தல்