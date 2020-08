தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தொற்று 30 லட்சத்தை கடந்தது; புதிதாக 69 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + The epidemic in India has crossed 30 lakhs; Corona affected 69 thousand new people

