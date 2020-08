தேசிய செய்திகள்

சீனாவுடனான பேச்சு வார்த்தை தோல்வி அடைந்தால் ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கு இந்தியா தயார்- பிபின் ராவத் + "||" + Military option on table if talks fail: Rawat on China

