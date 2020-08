முன்னாள் மத்திய நிதி-மந்திரி அருண் ஜெட்லி நினைவு தினத்தையொட்டி, பிரதமர் மோடி அஞ்சலி

மேலும் உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி நட்டா ஆகியோரும் மறைந்த முன்னாள் நிதி-மந்திரி அருண் ஜெட்லிக்கு தங்களின் மரியாதையைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

On this day, last year, we lost Shri Arun Jaitley Ji. I miss my friend a lot.



Arun Ji diligently served India. His wit, intellect, legal acumen and warm personality were legendary.



Here is what I had said during a prayer meeting in his memory. https://t.co/oTcSeyssRk