தேசிய செய்திகள்

ஒபிசி இடஒதுக்கீடு விவகாரம்: அதிமுகவின் மேல்முறையீட்டு மனு தொடர்பாக மத்திய அரசு, இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + OBC reservation issue: Supreme Court directs Central Government, Medical Council of India to respond to AIADMK's appeal

ஒபிசி இடஒதுக்கீடு விவகாரம்: அதிமுகவின் மேல்முறையீட்டு மனு தொடர்பாக மத்திய அரசு, இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் பதிலளிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு