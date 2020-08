தேசிய செய்திகள்

சீனாவுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்க அந்தமான் நிக்கோபாரில் ராணுவ வலிமையை அதிகரிக்க்கும் இந்தியா + "||" + India’s answer to China-backed Thai Canal plan is a huge military upgrade in islands

சீனாவுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்க அந்தமான் நிக்கோபாரில் ராணுவ வலிமையை அதிகரிக்க்கும் இந்தியா