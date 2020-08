தேசிய செய்திகள்

2019-20 ஆம் ஆண்டில் 2,000 ரூபாய் நோட்டுகள் புதிதாக அச்சடிக்கவில்லை - ரிசர்வ் வங்கி தகவல் + "||" + 2,000 rupee notes are not printed anew in 2019-20 - RBI

