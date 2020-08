தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தொடர்ந்து 3-வது நாளாக கொரோனா பாதிப்பு சரிவு - உயிர்ப்பலியும் இறங்குமுகம் + "||" + Corona impact decline for the 3rd day in a row in India - the death toll is down

இந்தியாவில் தொடர்ந்து 3-வது நாளாக கொரோனா பாதிப்பு சரிவு - உயிர்ப்பலியும் இறங்குமுகம்