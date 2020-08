தேசிய செய்திகள்

3 நாளுக்கு பின்னர் இந்தியாவில் தொற்று பாதிப்பு அதிகரிப்பு; ஒரே நாளில் 67 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா + "||" + Increased risk of infection in India after 3 days; Corona for 67 thousand people in a single day

3 நாளுக்கு பின்னர் இந்தியாவில் தொற்று பாதிப்பு அதிகரிப்பு; ஒரே நாளில் 67 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா