தேசிய செய்திகள்

நீட் தேர்வுக்கான ‘ஹால் டிக்கெட்’ வெளியீடு; உடல் வெப்பம் 99.4 டிகிரிக்கு மேல் இருந்தால் தனி அறையில் தேர்வு + "||" + ‘Hall Ticket’ Issue for NEET Exam; Choose a separate room if the body temperature is above 99.4 degrees

நீட் தேர்வுக்கான ‘ஹால் டிக்கெட்’ வெளியீடு; உடல் வெப்பம் 99.4 டிகிரிக்கு மேல் இருந்தால் தனி அறையில் தேர்வு