தேசிய செய்திகள்

அருந்ததியினருக்கு 3 சதவீதம் உள் ஒதுக்கீடு வழங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் உண்டு - சுப்ரீம் கோர்ட்

SC decides to revisit key 2004 verdict that barred states from sub-classifying SCs/STs for quota benefits

