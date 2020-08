அவருடன் வேண்டாம் லியோடிகாப்ரியோவுடன் இணைத்து பேசுங்கள் - தாவூத் இப்ராஹிமின் ரகசிய காதலி கிண்டல்

இஸ்லாமாபாத்

தாவூத் இப்ராஹிம் கராச்சியில் ஆடம்பரமான பகுதியில் ஒரு அரண்மனை பங்களாவில் வசித்து வருகிறார், மேலும் அவர் பாகிஸ்தான் திரைப்படத் துறையில் உள்ள பல நடிகைகளுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. தாவூத் தற்போது ஒரு பாகிஸ்தான் நடிகையுடன் தொடர்பில் உள்ளார் என பாகிஸ்தான் மீடியாக்களே தெரிவித்து வருகின்றன.

சினிமா துறைக்கும் நிழல் உலகத்திற்கும் மறைமுக தொடர்புகள் உள்ளன.பாலிவுட்டுக்கும் பாதாள உலகத்துக்கும் இடையிலான உறவு குறித்து நீங்கள் பலமுறை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஒரு காலத்தில், தாவூத் இப்ராஹிம் பாலிவுட்டில் மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்று இருந்தார். மேலும் அவர் பல பாலிவுட் படங்களில் முதலீடு செய்தார்.

பல இந்திய நடிகர்கள் அவரது வீட்டு விருந்துகளிலும் கலந்து கொண்டனர். ஆனால் பாகிஸ்தானுக்கு ஓடிய பிறகும் தாவூத்தின் திரையுலகின் ஆர்வம் முடிவுக்கு வரவில்லை என்று தெரிகிறது.

பாகிஸ்தானில் ஒரு பெரிய கவுரவ விருது 'தம்கா-இ-இம்தியாஸ்' பாகிஸ்தான் நடிகைக்கு வழங்கப்பட்டபோது, பாகிஸ்தான் திரையுலகத்துடனான தாவூத்தின் உறவு 2019 ல் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. அந்த நடிகையின் பெயர் 37 வயதான மெஹ்விஷ் ஹயாத். சுவாரஸ்யமாக, மெஹ்விஷ் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை அறியப்பட்ட முகம் அல்ல, ஆனால் இப்போது அவர் பாகிஸ்தானின் ஊடகங்கள் மற்றும் கவர்ச்சித் துறையின் பிரபலமான முகமாக மாறிவிட்டார்.

மெஹ்விஷ் ஹயாத்துக்கு கவுரவ விருது வழங்கிய பாகிஸ்தான் அரசாங்கத்தின் முடிவு குறித்து பலர் கேள்வி எழுப்பினார்கள்.

பபயங்கரவாதி தாவூத் இப்ராஹிம் மற்றும் அவரது ரகசிய காதலி மெஹ்விஷ் ஹயாத் குறித்தும் இந்திய ஊடகங்களில் செய்தி வெளியானது. இது பாகிஸ்தானின் ஊடகங்களில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தாவூத் இப்ராஹிமை அவரது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்குமாறு பாகிஸ்தான் அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது, ஆனால் தாவூத் தனது ரகசிய உறவு குறித்து வெளியான தகவல்களால் கவலைப்படவில்லை.

ஆனால் மெஹ்விஷ் ஹயாத், காஷ்மீர் பிரச்சினையை மீண்டும் ஒரு முறை பேசி ஊடக கவனத்தை திசை திருப்ப முயன்றார். அவர் சமூக ஊடகங்கபக்கத்தில் "காஷ்மீரில் அவர்கள் செய்த அட்டூழியங்களை நான் தொடர்ந்து முன்னிலைப்படுத்துவேன், பாலிவுட்டை அதன் பாசாங்குத்தனத்திற்கு கூப்பிடுவேன். அடுத்த முறை எனது பெயரை ஒருவருடன் இணைக்க விரும்பினால் .. நான் லியோடிகாப்ரியோ( டைட்டானிக் பட ஹாலிவுட் ஹீரோ) வை பரிந்துரைக்கிறேன்.

அவர் மேலும் கூறுகையில், "ஒரு தகவலி வெளியிடுவதன் மூலம் சில இந்திய ஊடகங்களில் என்னைப் பற்றி கூறப்படும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு நான் பதில் அளிக்க மாட்டேன். அவர்களின் திட்டம் என்னவென்று எனக்குத் தெரியும், ஏன் அவர்கள் இதைச் செய்கிறார்கள்? நான் அவர்களிடம் சொல்வேன் இந்த வகையான குழல் பத்திரிகை என்னை மூடக்கி விடாது. என கூறி உள்ளார்.

பாகிஸ்தானிய மக்களிடையே தனது பிரபலத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள காஷ்மீர் பிரச்சினையை எழுப்புவதற்கான பழைய சூத்திரத்தை மெஹ்விஷ் ஹயாத் பயன்படுத்தி உள்ளார். கிரிக்கெட் வீரர் அப்ரிடியைப்போல

மெஹ்விஷ் தாவூத்தை விட 27 வயது இளையவர், அவர் தற்போது அவரது மிகப்பெரிய பலவீனம் என்று நம்பப்படுகிறது. பாகிஸ்தானில் 'கேங்க்ஸ்டர் டால்' அல்லது 'கேட்' என்று அழைக்கப்படும் தாவூத்தின் மெஹ்விஷுடனான உறவு முதன்முதலில் 2019 ஆம் ஆண்டில் பாகிஸ்தான் அரசின் சிறந்த குடிமகன் கவுரவ விருது 'தம்கா-இ-இம்தியாஸ்' அவருக்கு வழங்கப்பட்டபோது வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.

I will not give credence to the unfounded accusations being made about me in some Indian media by issuing a statement. I know exactly what their agenda is & why they’re doing this. All I will say to them is that this kind of gutter journalism will not shut me up. I will ... 1/2