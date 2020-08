தேசிய செய்திகள்

நீட் தேர்வை தள்ளிவைத்தால் மாணவர்களின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் - பிரதமருக்கு, கல்வியாளர்கள் கடிதம் + "||" + Postponement of NEET examination will affect the future of the students - Letter to the Prime Minister, Academics

நீட் தேர்வை தள்ளிவைத்தால் மாணவர்களின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் - பிரதமருக்கு, கல்வியாளர்கள் கடிதம்