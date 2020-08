தேசிய செய்திகள்

“கொரோனா பாதிப்பு கடவுளின் செயல்” - நிர்மலா சீதாராமன் கருத்து + "||" + Covid-19 ‘Act of God’, may result in contraction of economy: Nirmala Sitharaman

“கொரோனா பாதிப்பு கடவுளின் செயல்” - நிர்மலா சீதாராமன் கருத்து