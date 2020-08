கொரோனாவை காரணம் காட்டி பீகார் தேர்தலை தள்ளி வைக்க முடியாது - உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு

தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவை காரணம் காட்டி பீகார் தேர்தலை தள்ளி வைக்க முடியாது - உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு + "||" + Covid Can't Be Ground For Postponing Elections: Top Court On Bihar Polls

