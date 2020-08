5 ரபேல் போர் விமானங்கள், இந்திய விமானப்படையில் செப்டம்பர் மாதம் 10 ஆம் தேதி சேர்த்து கொள்ளப்படவுள்ளன

தேசிய செய்திகள்

5 ரபேல் போர் விமானங்கள், இந்திய விமானப்படையில் செப்டம்பர் மாதம் 10 ஆம் தேதி சேர்த்து கொள்ளப்படவுள்ளன + "||" + Rajnath Singh to formally induct Rafale fighter jets into IAF on September 10, French Defence Minister also invited

5 ரபேல் போர் விமானங்கள், இந்திய விமானப்படையில் செப்டம்பர் மாதம் 10 ஆம் தேதி சேர்த்து கொள்ளப்படவுள்ளன