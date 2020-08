தேசிய செய்திகள்

செப்டம்பர் 10-ந் தேதி ரபேல் விமானங்கள் முறைப்படி விமானப்படையில் சேர்க்கப்படுகின்றன; இந்தியா-பிரான்ஸ் ராணுவ மந்திரிகள் முன்னிலையில் விழா + "||" + Rafael planes are formally inducted into the Air Force on September 10; Ceremony in the presence of India-France Defense Ministers

