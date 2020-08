தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பரிசோதனை 4.14 கோடியாக உயர்வு + "||" + The total number of samples tested up to 29th August is 4,14,61,636 including 10,55,027 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR)

இந்தியாவில் கொரோனா பரிசோதனை 4.14 கோடியாக உயர்வு