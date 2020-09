தேசிய செய்திகள்

கிராமப்புற அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் பணிபுரியும் டாக்டர்களுக்கு மருத்துவ மேற்படிப்பில் இடஒதுக்கீடு வழங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் உண்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு அதிரடி தீர்ப்பு + "||" + The Supreme Court has ruled that the state government has the power to grant reservations

