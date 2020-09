தேசிய செய்திகள்

பேஸ்புக் ஊழியர்கள் ஊடகங்களுடன் எங்கள் ஜனநாயகம் குறித்த கருத்துக்களை வெளியிடுகிறார்கள்- மத்திய அமைச்சர் ஜுக்கர்பெர்க்கிற்கு கடிதம் + "||" + IT Minister writes to Zuckerberg: ‘Your staff along with media casting aspersions on our democracy’

பேஸ்புக் ஊழியர்கள் ஊடகங்களுடன் எங்கள் ஜனநாயகம் குறித்த கருத்துக்களை வெளியிடுகிறார்கள்- மத்திய அமைச்சர் ஜுக்கர்பெர்க்கிற்கு கடிதம்