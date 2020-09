தேசிய செய்திகள்

காதலுக்கு வயது இல்லை: மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்த 70 வயது முதியவரை திருமணம் செய்துகொண்ட பெண்! + "||" + 70-year-old man marries 55-year-old woman after falling in love at hospital in Madhya Pradesh

காதலுக்கு வயது இல்லை: மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்த 70 வயது முதியவரை திருமணம் செய்துகொண்ட பெண்!