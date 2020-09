தேசிய செய்திகள்

ஆக்ஸ்போர்டு கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசியால் அதிக பக்கவிளைவுகள் இந்தியாவில் சோதனை நிறுத்தப்படுமா...? + "||" + DCGI issues showcause notice to Serum Institute for continuing trial of Covishield in India

ஆக்ஸ்போர்டு கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசியால் அதிக பக்கவிளைவுகள் இந்தியாவில் சோதனை நிறுத்தப்படுமா...?