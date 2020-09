தேசிய செய்திகள்

"மும்பை பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் தான், கனத்த இதயத்துடன வெளியேறுகிறேன்"- நடிகை கங்கனா ரனாவத் வேதனை + "||" + Kangana Ranaut leaves Mumbai with heavy heart says considering me as weak a very big mistake

"மும்பை பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் தான், கனத்த இதயத்துடன வெளியேறுகிறேன்"- நடிகை கங்கனா ரனாவத் வேதனை