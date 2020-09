தேசிய செய்திகள்

முல்லை பெரியாறு அணை பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்கில் பதிலளிக்க மத்திய அரசுக்கும், தமிழக அரசுக்கும் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + The Supreme Court has directed the Central Government and the Tamil Nadu Government to respond in the case related to Mullai Periyar Dam

