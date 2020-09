தேசிய செய்திகள்

மும்பை அருகே கட்டிடம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 37 ஆக உயர்வு + "||" + The death toll from a building collapse near Mumbai has risen to 37

மும்பை அருகே கட்டிடம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 37 ஆக உயர்வு