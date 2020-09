தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் குணப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 5-வது நாளாக புதிய பாதிப்புகளை விட அதிகம் + "||" + India maintains record COVID-19 recovery, number of cured patients surpass fresh cases for fifth day

இந்தியாவில் குணப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 5-வது நாளாக புதிய பாதிப்புகளை விட அதிகம்