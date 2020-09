தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் புதிதாக 1,218-பேருக்கு கொரோனா + "||" + 1,218 new #COVID19 cases reported in Jammu and Kashmir today;

ஜம்மு காஷ்மீரில் புதிதாக 1,218-பேருக்கு கொரோனா