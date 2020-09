தேசிய செய்திகள்

எல்லையில் தொடர்ந்து பதற்றம்: லடாக் மக்கள் பிரதிநிதிகளுடன் அமித்ஷா ஆலோசனை + "||" + Continuing tension on the border: Amit Shah consult with Ladakh people's representatives

எல்லையில் தொடர்ந்து பதற்றம்: லடாக் மக்கள் பிரதிநிதிகளுடன் அமித்ஷா ஆலோசனை