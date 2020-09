சீனாவை எதிர்கொள்ள கிழக்கு லடாக் சுமர்-டெம்சோக் பகுதியில் அதி நவீன பீரங்கிகளை குவிக்கும் இந்தியா

புதுடெல்லி:

லடாக் விவகாரத்தில் 6 கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாத நிலையில், வரும் குளிர்காலத்தை எதிர்கொள்ள இந்திய ராணுவம் தயாராகி விட்டது. சீன எல்லையை ஒட்டி சக்தி வாய்ந்த பீரங்கிகள் நிலைநிறுத்தப்பட்டு உள்ளன. இதன் மூலம், மைனஸ் 40 டிகிரி குளிரிலும் கூட தாக்குதல் நடத்த முடியும். லடாக் சீன எல்லையில் கடந்த 5 மாதங்களாக பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது.

இங்கு பலமுறை சீன ராணுவம் அத்துமீறி நுழைய முயன்றதை இந்திய ராணுவம் தடுத்துள்ளது. வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டு சீன ராணுவத்தை விரட்டியது. இதனால், 45 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சீன எல்லைக் கட்டுப்பாடு கோடு பகுதியில் துப்பாக்கி குண்டு சத்தங்கள் கேட்கத் தொடங்கி உள்ளன. அங்கு பதற்றத்தை தணிக்க இரு நாட்டு ராணுவ தரப்பில் 6 கட்டங்களாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆனாலும், இந்த பேச்சுவார்த்தையால் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. முதலில் எல்லையில் அத்துமீறியது சீனா என்பதால் அதன் படைகளை வாபஸ் பெற்றால் மட்டுமே இந்திய படைகள் பின்வாங்கப்படும் என்பதில் இந்திய ராணுவம் உறுதியாக உள்ளது.

இந்நிலையில்லடாக் எல்லையில் அடுத்த மாதம் குளிர்காலம் தொடங்குகிறது. ஏற்கனவே, கரகோணம் மற்றும் கைலாஷ் பிராந்தியத்தில் குளிர் அதிகரிக்கத் தொடங்கி விட்டது. 14,500 அடி உயரத்தில் உள்ள லடாக்கின் கிழக்குப் பகுதியில் குளிர் காலத்தில் மைனஸ் 40 டிகிரி வரை கடும் குளிர் நிலவும். அந்த சூழலை சமாளிக்க இப்போதே இந்திய ராணுவம் தயாராகி விட்டது.

கிழக்கு லடாக் சுமர்-டெம்சோக் பகுதியில் உள்ள உண்மையான கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டிற்கு அருகில், மைனஸ் 40 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலையில் இயங்கக்கூடிய பி.எம்.பி -2 காலாட்படை போர் வாகனங்களுடன் டி -90 மற்றும் டி -72 பீரங்கிகளை இந்திய ராணுவம் நிறுத்தியுள்ளது.

இந்தியா டி -72 மற்றும் ஹெவிவெயிட் டி -90 தொட்டிகளை நிறுத்தியுள்ள நிலையில், சீனா தனது இலகுரக வகை 15 டாங்கிகளை நிறுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவும் சீனாவும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து மாதங்களாக மோதலில் ஈடுபட்டுள்ளன, குளிர்காலத்திலும் இந்திய இராணுவத்தின் கவச படைப்பிரிவுகள் சீன இராணுவத்தை 14,500 அடிக்கு மேல் உயரத்தில் சந்திக்க தயாராக உள்ளன.

"ஃபயர் அண்ட் ப்யூரி கார்ப்ஸ் என்பது இந்திய இராணுவத்தின் ஒரு பகுதி மற்றும் இதுபோன்ற கடுமையான நிலப்பரப்பில் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட படைகளை உண்மையில் நிறுத்தியுள்ளது. டாங்கிகள், காலாட்படை போர் வாகனங்கள் மற்றும் கனரக துப்பாக்கிகளை பராமரிப்பது இந்த நிலப்பரப்பில் ஒரு சவாலாக உள்ளது. குழு மற்றும் உபகரணங்கள் தயார்நிலையை உறுதிப்படுத்த, போதுமான ஏற்பாடுகள் உள்ளன, ”என்று மேஜர் ஜெனரல் அரவிந்த் கபூர்தெரிவித்து உள்ளார்.

இந்திய இராணுவத்தின் மேம்பட்ட பகுதியாக இருக்கும் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட காலாட்படை எந்தவொரு வானிலை மற்றும் எந்த நிலப்பரப்பிலும் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டது.

அதிக வெடிமருந்துகள் மற்றும் ஏவுகணை போன்ற அம்சங்களுடன், இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட காலாட்படை நீண்ட காலத்திற்கு போராடும் திறனைக் கொண்டுள்ளது.

சிறப்பு குளிர்கால உடைகள் மற்றும் எரிபொருள், உதிரிபாகங்கள் மற்றும் பிற வசதிகளுடன், கடுமையான வானிலை சமாளிக்க இராணுவம் தயாராக இருப்பதாக பயர் மற்றும் ப்யூரி கார்ப்ஸின் தலைமை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

#WATCH Indian Army deploys T-90 & T-72 tanks along with BMP-2 Infantry Combat Vehicles that can operate at temperatures up to minus 40 degree Celsius, near Line of Actual Control in Chumar-Demchok area in Eastern Ladakh.



Note: All visuals cleared by competent authority on ground pic.twitter.com/RiRBv4sMud