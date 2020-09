தேசிய செய்திகள்

கிருஷ்ணர் ஜென்மபூமி - ஈத்கா மசூதி வழக்கு: மசூதியை அகற்றக் கோரும் மனு 30 ஆம் தேதி விசாரணை + "||" + Krishna Janmabhoomi-Idgah row: Court to hear petition seeking removal of mosque near temple on Sept 30

